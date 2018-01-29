桃園老縣長徐鴻志辭世 吳敦義感傷：我們曾同一天就任

國民黨主席吳敦義（左）前往靈堂致意，握手安慰徐的遺孀徐吳秀瑛。（記者陳昀攝）

2018-01-29 16:21

［記者陳昀／桃園報導］曾任兩屆桃園縣長的徐鴻志，28日在睡夢中離世，享壽81歲，國民黨主席吳敦義下午前往靈堂致意；徐氏宗親會會長徐逢麒說，徐鴻志是市長鄭文燦的國中老師，市府已協助成立治喪委員會，2月23日早上9點在桃園殯儀館舉行公祭。

徐鴻志長子徐敏超說，父親退休後都在家休息，前2年發現肺癌，昨天清晨在睡夢中離世，走得有些突然。

吳敦義前往致意時，上香時情緒略顯激動，他感傷地說，他和徐是同一天分別就任南投、桃園縣長，也一見如故，即使徐退休仍經常往來，並緊緊握住徐遺孀徐吳秀瑛的手，感謝徐過去為台灣的付出。

東吳大學經濟學系畢業的徐鴻志，曾任桃園市文昌國中、八德國中教師，後來受國民黨徵召從政，曾連任第7、8、9屆的桃園縣議員、台灣省政府委員、台灣省自來水公司及台灣產物保險公司董事長。

老縣長徐鴻志1981年到1989年擔任桃園縣第9、10屆縣長，是第1、2屆縣長徐崇德外，唯一做滿8年的人，徐鴻志任內完整保留桃園神社不改建，讓其成為全台唯一留存至今的神社，地方風評甚佳。

徐逢麒說，2月23日上午9時將在桃園殯葬管理所天德廳舉行徐鴻志的公祭，關心的鄉親可以前往致意。