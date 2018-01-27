教官退出校園 政院明定2023年全面實施

2018-01-27 18:05

〔記者鄭鴻達／台北報導〕教官退出校園議題爭議已久，據行政院昨公布之草案，明定教官自2023年教官退出校園時程。民進黨立委黃國書指出，政院此案是配合他先前所提的「高級中等教育法修正草案」，盼以較和緩方式處理，讓國防、教育體系不再混淆，他肯定政院願思考、處理此議題。

行政院昨公布「各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法第八條修正草案」，明定在2023年8月1日前，各級學校全民國防教育人員得以由軍訓教官擔任，明定教官於校園任職之落日時間，本案未來待政院院會通過、公布後即可生效。

而據黃國書前年所提「高級中等教育法第31條條文修正草案」，明定將自2021年起，廢止有關高級中等學校軍訓教官室等編制，若該案未來能配合行政院草案修正通過，將於人員、機關編制上，正式讓校內教官走入歷史。

黃國書表示，他很肯定行政院及教育部願意思考、面對此議題，要讓國防、教育體系不再混淆、相關制度能正常化；過去認為教官是政府威權時代為掌控校園，以推動國防教育為由讓軍職人員進駐學校，而教育體系一直有所討論。

黃國書指出，因私校內教官薪資為教育部所負責，學校會依賴教官的校安維護等功能有所依賴，若在短時間內就讓教官退出校園，恐會造成反彈，他認為應有較和緩的方法，行政院可能因此才給5年時間可做緩衝、準備。