為缺人缺地廠商叫屈 新竹縣長：不見棺材不掉淚

2018-01-26 16:14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕行政院今天（26日）在新竹工業區服務中心舉辦「排除企業投資五缺障礙政策說明會」，新竹縣長邱鏡淳在會中用「不見棺材不掉淚」為缺人缺地的廠商叫屈，也希望中央鬆綁法令、簡化行政程序，讓開發腳步可以跟得上時代潮流。

行政院長賴清德日前指示相關部會，針對產業缺水、缺電、缺地、缺才、缺人等「五缺」問題，要向社會具體說明政策內容，經濟部次長龔明鑫和相關部會官員今天上午到新竹工業區舉辦說明會，聽取業者心聲。

「不見棺材不掉淚，廠商都已經可以說是凍未條了。」邱鏡淳說，廠商要人沒人、要土地也沒有，要投資發展真的很困難，縣府為此在新竹工業區旁邊開發了一個鳳山工業區，下週就要開始陸續釋出18公頃土地，但對廠商整體需求來說還是不夠。

邱鏡淳也說，縣府開發這個鳳山工業區，和中央接洽了整整8年時間才弄成，可見中央相關單位之間本位主義很嚴重，彼此間的橫向聯繫、和地方的縱向聯繫都需要加強，很多法律也有必要鬆綁，更應該簡化行政程序，否則對廠商來說太辛苦了。

與會廠商代表也紛紛提出包括環保、電力、徵才等問題，龔明鑫當場就請相關單位派員登記建立聯繫管道，持續追蹤服務；他說，竹苗地區人口約有150多萬人，工商產值約2.4兆，是台灣經濟發展非常重要的基礎地區，政府很重視當地的投資發展，會議資料上都有相關承辦單位的聯繫窗口，之後廠商有任何問題都可以尋求協助。

龔明鑫也說，去年的一些經濟成長數據，不管是出口的工業生產指數、外銷訂單也好，都創了歷年來的新高，內需部分不管是批發、零售、餐飲都創了新高，經濟都有非常好轉的現象。