泳協改選爆弊端？ 體育署老調重彈：送檢調

「體育改革聯會」向立委陳情，指游泳協會發生疑透過灌水會員人數方式操作選舉；對此，體育署表示，盼將證據交給體育署或政風單位，會移送檢調。圖為體育署副署長王水文。（資料照，記者粘藐云攝）

2018-01-24 10:47

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「體育改革聯會」向立委陳情，指游泳協會發生疑透過灌水會員人數方式操作選舉，呼籲體育署應主動調查，且署長林德福應負起政治責任；體育署再度表示，盼將證據交給體育署或政風單位，會移送檢調。

「國民體育法」修法後，各單項體育協會陸續展開理監事改選作業，以在法定期限前完成作業。然期間不少協會被指選務不透明甚至舞弊，體改聯今也向民進黨立委張廖萬堅、時代力量立委林昶佐陳情，並召開記者會。

體改聯共同發起人張祐銓表示，在泳協內部改革派的通訊軟體群組中，有人昨午突誤傳一份名單後，再收回訊息並退出群組，經檢視、調查後，發現有牽涉要分派多名樁腳去蒐集名單內會員的身分證影本的情事。

張祐銓說，經比對，有2萬會員報名參與的泳協，名單中有8000人e-mail資料以特定排列組合重複當記、5000餘人以a開頭手機號碼結尾之信箱登記，還有1551人戶籍地址都在台中市博館街xxx號5樓，共有13000筆重複資料顯然是人頭。

體改聯提出5項訴求，包含林德福介入改選、縱容亂象，應下台負責；體育署主動清查會員名單並公告結果；盡速公布「國體法施行細則」，並禁止改選採「全額連記法」；第三方成立公正選務小組；揪出不法人頭前應暫停選舉。

擔任立法院教育及文化委員會召委的張廖萬堅說，最多會員報名的泳協改選，乃體改重要指標，但體改聯所反映狀況令人無法接受，對體改是很大挫折，體育署有許多行政手段可處理，該法辦就法辦，他也將嚴審預算。

教文委員會立委林昶佐表示，林德福幾週前曾致電選手，說若想當理事可幫忙，是誰掌握人頭，林德福可能比大家還清楚，為何仍持續放任此事，如今已發生嚴重問題，體育署應積極介入，時力也將嚴審體育署預算。

體育署副署長王水文回應，體育署採取讓會員先繳費，繳交身分證影本後由協會審查，看會員意願及身分有無被冒用；目前未規定一個人不能參加一個以上的協會，也未規定同一地址只能登記一個人。

王水文表示，體改聯所指協會舞弊、人頭嫌疑，盼各界將證據交體育署或政風單位，他們會移送檢調單位調查；施行細則將於1月底前公布；施行細則第9條明定，協會「得」採無記名限制連記法辦理選舉，讓協會有所選擇。