批媒體見縫插針讓他森七七 柯P表態力挺陳景峻

2018-01-23 12:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對近日燈節紛擾，台北市長柯文哲上午出席行動市政會議時，重話抨擊媒體輿論「見縫插針」，意圖使燈節破局開天窗，讓他「覺得生氣」，柯在會中也表態力挺接下燈節重任的副市長陳景峻。

會後受訪時，柯則酸指其他政治團體比較會控制新聞，不過他相信以北市府的能量，要一個月把燈節辦好還是做得到。

一年一度台北燈節即將在二月登場，卻接連爆出前觀傳局長閃辭、廠商糾紛等爭議，臨危授命的副市長陳景峻也被影涉圖利廠商、遭爆與市府高層蔡壁如不合，讓他日前受訪時感嘆像被弄，盼團隊停止內耗。

市長柯文哲上午出席松山區行動市政會議，在會中不滿批評，這兩週媒體的輿論，有人見縫插針，意圖使燈節破局開天窗，來打擊台北市政府，更指一些記者未經求證，做了不實的報導，對台北市政府的名譽造成損害，甚至對陳副市長的抹黑與攻擊，都讓他覺得生氣。他也表態肯定陳景竣，動員了相當龐大的市府基層力量，相信北市政府動員能量是夠的，勉勵所有局處一起加油。

會後受訪時，現場媒體詢問柯是不是在替陳景峻出頭，認為這是個市府團隊危機？柯文哲對此意有所指表示，其他政治團體只是比較會控制新聞，「我們只是不在意新聞報導」，不過以北市府的能量，要一個月把燈節辦好還是做得到，但就是要有組織的動員。

對於近期不斷傳出各種流言蜚語，柯文哲僅說，其實沒那麼嚴重啦，很多事情都是剛好，只要增加團隊互信，都不是問題。

陳景峻會後受訪時表示，之前便已未雨綢繆跟各局處、藝文團體聯繫好，目前遊行的部分應該在可控制範圍內，但還有很多問題如燈光、舞台、人員安排等問題提需要克服，如同之前受訪時說的，委屈跟內耗當然有，不該用影射言詞來抹黑他，但心情不好一兩天就要捲起袖子開始工作。

陳也直言，市府不應該落入各種放話、訊息，不但會讓媒體有機會見縫插針，也會造成各種解讀，以為市長領導有問題、彼此信任有隔閡等，只要團結一心往前走，外界都會看到。

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