不選台北市長 蔣萬安、柯建銘隔空交火互薦讀「書」

國民黨立委蔣萬安。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-01-22 09:14

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委蔣萬安宣布不選台北市長，民進黨團總召柯建銘昨發出公開信，呼籲蔣不要帶頭作亂、強出頭，並認為前監委黃煌雄所編的《三代台灣人》是蔣萬安棄選後最該讀的一本書；蔣萬安今早接受廣播節目專訪，則推薦柯建銘讀《做工的人》作為回應，稱若柯對工人有同理心，就不會在立法院通過勞基法修法。

蔣萬安今早接受廣播節目專訪，他表示，對於宣布不選台北市長，他完全沒有後悔，也沒有人罵他，大部分民眾比較多是失望，但家人都支持他的決定，他也不會接受徵召。

蔣萬安說，在宣布不選台北市長前，上周四下午有跟黨主席吳敦義說明；但他一直以來，從來沒說過要參選，精力都放在立院，但外界仍一直有些揣測、謠言，媒體也有報導，必須做明快的澄清；而吳敦義從沒有勸進他，一直維持客觀公正的態度，完全尊重他的決定。

蔣萬安強調，現階段他專心在立院，還有如空汙、食安、能源、勞權等重大議題，都需要在野黨扮演角色，尤其這次勞基法修法過程，雖然還是被三讀通過，但仍有讓執政黨付出代價，國民黨還是有扮演監督力量。

蔣萬安也說，他會參選2020年立委選舉尋求連任；對於是否能在2020年選立委時做出不當到一半去選市長的政治承諾？蔣萬安則回應說，政治工作是一步一腳印的累積，做好當下工作，符合民眾對他的期待。

此外，柯建銘昨日透過臉書發表給蔣萬安和國民黨的公開信，蔣萬安說，柯建銘是立院的前輩，他尊重公開信內容。

蔣萬安也進一步解釋他在促轉條例立法時的投票，他說，促轉條例國民黨團有提版本，在促轉四大訴求中，國民黨版都有提到，只是時間提前到日治時期，基本上他支持國民黨版；而促轉條例第6條民進黨團提出修正動議，內容更完善，他才投下贊成票。

對於柯建銘推薦蔣萬安讀《三代台灣人》，蔣萬安表示，休會期間若有空會拿來看，但他也推薦柯讀《做工的人》，他說，若柯有同理心，就不會在立院通過這次的勞基法修法。

對於台北市長柯文哲推崇蔣萬安的祖父、前總統蔣經國，蔣萬安今在節目上對此表示，那是柯文哲自己的想法，外界自有公評，他沒有評論，但他身為台北市民，希望柯文哲在市政上加油。