中國直升機1小時襲台？美飛官：台灣比阿富汗戰區可怕！

中媒稱解放軍將成立「空中突擊旅」。圖為中國解放軍建軍90週年閱兵。（路透資料照）

2018-01-22 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體日前稱，解放軍將成立「空中突擊旅」，由100架直升機載運部隊，1小時內即可攻台。媒體報導，一名美軍教官跟我國軍方私下透露，若要他駕駛直升機襲台，根本就不敢飛到台灣空域，因為台灣對直升機的威脅，比阿富汗戰區還要大。

日前軍事專家宋兆文表示，就算中國直升機飛來1000架，統統都會被幹掉。台灣的空防能力強大到全球皆知，完全有能力摧毀來犯的直升機部隊。

《風傳媒》報導，一名曾在阿富汗等戰地駕駛阿帕契直升機作戰的美軍飛官，向我國軍方私下透露，直升機在阿富汗戰區飛行，很可能遭到無預警的火箭彈攻擊，沒想到台灣比阿富汗戰區威脅更大，台灣無論在陸海空，從遠到近都有一層層的防空火力，這對直升機飛官來說，遭擊落的風險「高到可怕」，坦言自己若駕駛攻擊直升機，也不會冒險。

報導提到，除了地面有各式飛彈，台灣因地形崎嶇，到處都有高壓電塔和纜線等「隱形殺手」。八八風災時，美軍曾派遣直升機來台救援，但當時就堅持由台灣軍方帶飛，否則實在太危險。

我國軍方人士則分析，共軍的攻擊直升機確實提升，但不要說地面火砲和飛彈攔截，光是在飛越台海過程中，海面上的機漁船或匿蹤快艇，都可能隨時射飛彈。以直升機為攻擊主體的空中突擊旅，若大規模編隊渡海，將直接暴露在極高風險之下。