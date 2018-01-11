中國國企接管「iCloud 雲端」 網友憂台灣恐淪陷...

蘋果公司昨天證實，為了因應中國新的網路安全法，其所有產品通用的「iCloud雲端服務」，將改由中國的「雲上貴州」公司負責營運。（圖擷自蘋果官網）

2018-01-11 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國去年6月初開始實施新的網路安全法，蘋果公司昨天證實，為了因應該法，其所有產品通用的「iCloud雲端服務」，將改由中國的「雲上貴州」公司負責營運，不少網友擔心赴中洽公可能遇到麻煩，也有人擔心台灣人使用iCloud未來是否可能也不由蘋果管理。

綜合媒體報導，蘋果發布消息，將不再經營iCloud中國管理後，今後除了蘋果公司外，雲端儲存的運營商也有權訪問所有用戶的數據。蘋果公告指出，雲端服務的數據轉換將從今年2月28日開始，不願同意蘋果iCloud新規定和條件的中國用戶可以關閉原來的雲端服務帳戶。

目前尚不清楚至中國洽公的外國用戶會不會受到此一政策的影響，也不清楚未來使用蘋果的服務會受到中國政府多少的監管。作家周布雅對此質疑，「下一步如果中國要求蘋果承認台灣是中國領土，要求把台灣用戶資料一併交出去，蘋果會怎麼處理？然後那些資料包含企業營運、個人隱私、個人財務資料，甚至很多國家公務資料也可能在上面時，中國會不會違反商業協議去調閱利用？最安全的方式可能是，不要使用蘋果雲端服務。」

前醫師、名人蔡依橙則反酸，「讓偉大的政府（指中國政府），幫你看看有沒有不適合的資訊。親愛的中國台灣省同胞，哪天看到新的使用者條款的話，也別介意，按下Yes就好唷」，言下之意也質疑台灣未來是否也可能受蘋果此決定影響。

其他網友也擔心台灣會不會被蘋果納入中國區，「如果之後台港澳用戶也劃歸中國區管理…」對此有人解釋，目前台灣帳號跟中國帳號還是不一樣，也有網友揚言「準備跳槽到Google」另有人說「至少Google還有骨氣不順從中國的要求，我是佩服的！」

接手蘋果管理iCloud的「雲上貴州」的全名是「雲上貴州大數據產業發展有限公司」。根據新華社的報導，雲上貴州公司成立於2014年11月，由貴州省大數據發展管理局出資，貴州省國有企業監事會監管。