美眾院通過「台灣旅行法」 蔡總統推文感謝

2018-01-11 00:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國眾議院於美東時間9日一致通過「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act, H.R.535），總統蔡英文也在昨日於推特發文感謝美國眾院支持台灣的民主及政府，並表示台灣旅行法案將有助於更強化台美之間持續性的夥伴關係。

總統並在推特連結提出台灣旅行法案的美國眾議員夏波的推文，夏波表示該案對於增強美台關係邁開了一步，同時也有助於支持亞太地區的民主力量。

總統府對此說，感謝美國國會中許多台灣的友人持續推動台灣旅行法案；台灣也會就台美交流的議題，和美國行政部門保持密切溝通，確保台美交流符合兩國利益。

美國聯邦眾議院無異議通過「台灣旅行法」， 草案主要鼓勵美台所有層級官員互訪；草案尚待聯邦參議院通過並協調出兩院一致的版本，隨後送交美國總統川普簽署才生效，成為具約束力的美國法律。

總統府發言人林鶴明也說，美國政府近來對台灣採取比以往更友善、更開放態度，來台的各界重要人士絡繹於途，「我們也預見會有更多各界美方人士來台交流，參加重要活動。」

另，美國眾議院也通過「支持台灣參與世界衛生大會（WHA）法案」，內容強調若台灣未能獲邀出席任何一屆WHA，美國國務卿應向國會說明行政部門的精進做法。

總統府也說，感謝美國國會部門，透過採取立法行動，支持台灣參與國際組織活動。