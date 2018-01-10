國民黨團致歉 痛批民進黨「過勞死劊子手」

2018-01-10 11:19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕勞基法修正案經徹夜表決，今早三讀通過。國民黨團立委事後先向全國人民致歉，痛批今天「勞基法」通過修正，是全國勞工的「工殤日」；國民黨團也痛批民進黨是「過勞死劊子手」，未來有任何過勞傷、亡案例，「民進黨！我們唯你是問！」

「勞基法」再修法經過徹夜表決後，於今晨完成三讀程序。立法院國民黨團立委，在黨團總召林德福、書記長林為洲、首席副書記長李彥秀洲等帶領下，集體步出議場，於議場大門集體深深鞠躬，表示未能擋下「勞基法」修惡，因此向全國人民致歉。

林為洲指出，民進黨執意24小時通宵達旦地開會，讓朝野立委在極度身心疲憊下審案，期間還發生荒唐的「詐術表決」，用和行政院版一模一樣的「修正動議」、「再修正動議」，阻擋在野黨提案的表決，執政黨心態可惡、可恥、。

立委王育敏痛批，如此重大、攸關全國近千萬勞工權益的法案卻被下令限期審查，非常荒謬，這是全世界的國會都不會做的事。她表示，縮短勞輪班間隔等等都是修惡，通過修法的今天，就是勞工的「工殤日」。

黨團勞基法研修小組召集人蔣萬安表示，民進黨背叛勞工，將無顏面對勞工。他說，連少數有共識的條文如32之1條，竟然修法定訂死，讓加班換補休變成1比1比例，民進黨立委閉著眼在按表決器，未來看民進黨如何承擔。

蔣萬安也痛批，執政者有啥心態就會修出怎樣的法律，每一名勞工都是大家的家人、朋友，不能說是極端少數，因為一個過勞傷、亡的案例都不應發生；民進黨是過勞死的劊子手，未來，有任何過勞傷、亡的案例，「民進黨！我們唯你是問！」