自備拖鞋府前抗議 勞團丟鞋與警爆衝突

桃園市產業總工會9日下午至總統府凱道抗議，要求撤回勞基法修正草案，抗議成員朝總統府丟躑拖鞋表達不滿。（記者羅沛德攝）

2018-01-09 14:52

〔記者王冠仁／台北報導〕勞團為了抗議勞基法修法，在立法院外抗議邁入第二天，勞團除了今早持續在立法院外繞行抗議，並與警方發生推擠衝突，今天下午1點半，十多名勞團成員前往總統府前的凱達格蘭大道與公園路口抗議。

勞團成員除了持續高呼「反對過勞列車」、「退回惡法」等口號，還輪番發表演說，要求政府停止修法。勞團成員還拿出預先準備好的數十雙塑膠拖鞋，聲稱「要用馬英九時代的抗議方式繼續抗爭」，並朝總統府的方向丟擲。

不過，由於勞團行為已經觸法，警方3次舉牌警告，並在勞團丟鞋時上前制止，雙方一度爆發口角衝突，最後勞團返回立院外帳篷區，警方也將根據蒐證畫面逐一究責。

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