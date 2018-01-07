最新民調出爐！54.2％民眾支持勞基法修法

最新媒體民調顯示，54.2％的民眾支持修改勞基法。（《今周刊》提供）

2018-01-07 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修正草案最新媒體民調顯示，有54.2％的民眾支持修改勞基法，還有高達76.7％的人同意「特休假遞延一年」的修法方向，「七休一」改為「十四休二」也有50.4％民眾支持。

據《今周刊》報導，54.2％民眾認為勞基法有必要修法，只有28.1%覺得不需要，17.8％未表示意見。從年齡層來看，在30歲以上的民眾，支持修法的人都超過半數。20到29歲，有41.8％贊同修法，36.4%認為不必要，可見年輕世代贊同修法的仍超過不贊同者。

報導中指出，從勞基法修法的細部來談，有關一例一休從「七休一」改成「十四休二」，得到50.4％民眾支持，46.2％不贊同，3.4％未表示意見，可見仍有過半民意贊同在勞資協商下，可以改成「十四休二」。就年齡層來說，20至29歲民眾仍有53.7％希望維持「七休一」，贊成「十四休二」則為42.5％。

76.7％支持特休假可以延一年

至於「特休假遞延一年」，76.7％的人認為在勞僱雙方同意下，特休假可以延一年，若還是沒休完就成薪水，另有22.3％不贊同，0.9％未表示意見，可見民眾在此議題上已達成高度共識。而20至29歲年輕世代，支持「特休假遞延一年」的比例達到81.1％，顯然此政策受到年輕族群認同。

64.8%支持休息日加班費核實計算

有關休息日加班費，64.8％民眾支持「按實際加班時間計算」，而非本來的「休息日加班費未滿四小時以四小時計算」，33％不贊成，2.2％未表示意見。從交叉分析更發現，不同性別、產業別、年收入、教育程度的民眾，都過半數贊成加班費核實計算。

在輪班工時間隔方面，51.9％民眾贊成在勞工和企業都同意的狀況下，兩班之間的休息時間可以從11小時改成至少8小時。交叉分析來看，傳統製造業和一般服務業，過半數支持這項政策，不過金融業、電子製造業則是有過半不贊同。

至於「加班時數總量管制」，59.6％民眾支持將目前每月加班不能超過46小時，修改為每3個月加班總時數不超過138小時，每個月加班不超過54小時。另有34.2％不贊成，6.2％沒有表示意見。交叉分析發現，常有淡旺季的電子製造業和傳統製造業，和週末與假日生意較好的服務業，高達60％以上都支持加班時數彈性挪移。

另外，88.6％民眾贊同訂立專章或另定專法來規範各行各業，僅有9.5％不同意，1.8％未表示意見，亦即多數人認為不能用一套法律規範所有行業，無論是任何性別、年齡、收入、教育程度、產業、職位的民眾，都高度支持各行各業不能僅穿一套衣服（指勞基法）。

有關「責任制」標準衡量的方面，參考美國白領年薪47476美元（約新台幣140萬以上），公司即可不給付加班費的規定，有59.3％民眾認為可以借鑑美國模式，以適當薪水層級來評估責任制的標準，35.8％不贊成，4.9％沒有表示意見。

至於「取消七天假」，49.4％民眾認同取消七天國定假日落實週休二日，是合適的做法，43.2％認為不適當，未表示意見的有7.4％，可見支持者仍多過反對者。另外，台灣勞工每年國定假12天，鄰近的日韓則皆是16天，有68.4％的人贊同台灣再增加3天國定假，27％不贊成，4.6％未表達意見。

此民調由《今周刊》委託全方位民調公司進行，訪問1856位年滿20歲的民眾，並進行樣本代表性檢定與加權處理，排除軍公教、農民等身分後，有效樣本為1202位在職者。調查期間自2017年12月29日至2018年1月1日，在95%信賴水準下，抽樣誤差介於正負2.83%之間。