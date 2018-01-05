央視廣告登台北街頭 中國官媒：中國力量已將台灣包圍

2018-01-05 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視節目「2018信中國」宣傳廣告，近日公然在台北市西門町大樓投放廣告，引起外界關注。中國官方媒體《環球時報》今天發表社論，並嗆說「中國力量已經將台灣包圍」，要台獨別掙扎。

《環球時報》今天的一篇社論「央視也是台灣的央視」文章中指出，中國標誌性元素通過種種途徑進入台灣社會的情況，必將越來越多，這是中國崛起在台灣引起的不可阻擋的效應，這2年台灣不斷有人打出五星紅旗，「台獨」生氣，但也沒什麼辦法，「更不要說中國娛樂節目向島內越來越猛烈地倒灌了，改革開放之初，都是中國人聽台灣歌曲，看台灣影視劇，如今的情形在徹底反轉」。

文章更把砲火朝向蔡政府，指出若台當局承認、支持一中原則，中國影響台灣的過程會更溫和、自然，一旦台當局抵制一中，這種影響就會以對抗的方式進行，「在中國力量已經將台灣包圍的情況下，台獨越掙扎，實際造成的大陸影響空間就將越大」。

撰寫者強調，兩岸事務必須以一個中國為本位，而不能以台灣是一個實體，更不能以它是所謂獨立主權國家為本位；兩岸最終是要統一的，這個目標需要在兩岸日常關係中體現出來，這可以是自然邏輯，也可以是中國方面的強制要求，台當局只能在這當中二選一。