柯P爆土耳其送台清真寺？網友：因台僑無私助人被感念

台僑胡光中在土耳其深耕多年，成立難民學校與醫院幫助敘利亞難民。（圖取自慈濟）

2018-01-05 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲預定一月底出訪歐洲11天，不小心脫口「土耳其要送我們一座清真寺」，此言也在網路上引發熱烈討論，究竟為什麼土耳其會平白無故送大禮？對此有一名在土耳其生活21年的台僑網友在PTT上指出，土耳其是想向台灣感謝最近幾年來對當地敘利亞難民的援助，才會以此大禮感謝。

該網友貼出中華民國駐土耳其代表2016年10月的新聞稿，當時我國外交官員前往土耳其伊斯坦堡與安卡拉舉辦國慶招待會，而土國國會議員與伊斯坦堡行政首長致詞時，多次肯定中華民國對土耳其境內敘利亞難民的援助，也表示「將鼓勵土耳其政府為台灣興建清真寺文化中心」，以紓解台北市清真寺無法容納穆斯林信徒禮拜的窘境。

而台灣到底對敘利亞難民如何援助呢？原來是一名在地深耕的台灣人胡光中，在敘利亞內戰爆發後看到土耳其有嚴重難民問題，開始與慈濟基金會合作並提供物資，並創辦難民學校讓敘利亞難民兒童能夠就學，而非只能當童工。除此之外，還在當地建立了小型醫院，除了提供醫療救援外還成為當地難民的社交活動中心，給予受創的難民心靈支柱。

胡光中表示：「那些孩子總有一天會長大，過幾年後，他們會記得有一群陌生人，從台灣來，他們不求回報的幫助過我們。在戰爭的人禍中，還有人會關心他們，讓他們還能有夢想，告訴他們大家要互相幫助，不要心懷怨懟。我們活在世界上，不是只求生存、只求物質滿足，吃好一點、住好一點，更希望他們將來能發願回到敘利亞重建家園，做醫生護士、建築師、老師、公務員，能夠懂得幫助其他身邊有困難的人。」

而這名在PTT上解釋原委的網友表示，自己就是胡光中的兒子，「這三年來一直看著我爸媽為敘利亞的事情四處奔跑，雖然很自私，有時候看他們累成這樣真的很想叫他們別做了」、「有受過內外的質疑，不過還是做出現在這樣的成果來了」。