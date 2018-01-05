曾嗆中國不民主！ 藍營幹部赴南京險遭遣返

北京涉台人士透露，前國民黨指定中常委、青年團總團長呂謦煒（圖右），因在網路上PO文指中國官方不民主，遭中國列為境管名單。左為前國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-01-05 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導援引北京涉台人士透露，前國民黨指定中常委、青年團總團長呂謦煒，因在網路上PO文指中國官方不民主，2017年10月赴中國江蘇南京，遭中國列為境管名單，入境當天遭公安剪毀台胞證作廢，經過協調後才得以入境。呂謦煒表示，不願意多談此事，近期沒有再去中國的計畫。

據《中國時報》報導，由台灣新願景論壇協會舉辦的「青年活水營」活動，表現優秀者可隨國民黨大陸事務部主任周繼祥赴中國交流。去年10月25日，呂謦煒當天持有效期限的紙本台胞證入境遭攔下，被要求檢驗護照和身分證等證件，隨後中國公安人員告知其台胞證「已宣布作廢」，當場剪去右上角。經周繼祥致電國台辦尋求協助後，在4個小時後，才准許呂謦煒入境中國。

報導提到，由於呂謦煒過去在網路上有對中國不友善的言論，被中國列入境管名單。呂謦煒去年6月曾撰寫文章〈推進大陸未完成的民主道路〉，批判對中國官方不民主，呂還在去年8月臉書上PO文表示「反共就是要能撈就撈、能混就混」，遭到新黨發言人王炳忠和中國媒體批評。