提案禁掛五星旗遭否決 姚文智：可以不禁但需對等

2018-01-04 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在國家發展委員會「公共政策網路參與平台」提案，要求增設《刑法》分裂國土外患內亂罪，禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現，但遭權責機關法務部以不符憲法保障人民言論自由意旨，決議「不予採納」。對此，民進黨立委姚文智認為，五星旗「可以不禁止，但必須對等，若無法對等，禁止當然合乎原則」。

姚文智在臉書表示，近年街頭不斷出現有統派人士揮舞五星旗，高調囂張還有騷擾情事，造成市民反感，因此才有民眾提案「禁止中國五星旗在台公開展示」；而法務部稱這屬於憲法保障人民言論自由範疇，禁止人民懸掛與展示，違背憲法的精神，這是可以理解的，但政府面對此事不能束手無策。姚也認為此提案只是誤觸言論自由的天條，只要稍加調整就能解決，因此他主張應從修《國徽國旗法》著手。

姚文智指出，《國徽國旗法》第9條訂得很仔細：「國旗與外國旗並用時，旗幅之大小，及旗桿之長短，須相等。本國旗居外國旗之右，外國旗居本國旗之左，交叉懸掛時，國旗旗桿居上」，很清楚地體現「對等尊嚴」，因此基於此原則，對於「不友善國家」的旗幟，訂定處理原則即可。

姚文智說，此原則就是基於「對等尊嚴」，若有其他國家以不友善、甚至是敵對的態度，禁止或限制我國國旗在其國境內懸掛、張揚或使用，「我們就可加以限制」。而他目前已草擬提案修《國徽國旗法》，增列第15條之1「遇有外國政府禁止或限制我國國旗在其國境內使用者，基於對等尊嚴原則，應限制該國國旗不得於我國國境內使用。其辦法另訂之」，希望下會期立法院能儘速通過。