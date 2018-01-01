參加元旦升旗 陳菊：盼台灣內部、兩岸之間有更多對話

今年高市元旦升旗典禮主題「最愛高雄、綻放光彩」（記者王榮祥攝）

2018-01-01 09:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市107年元旦升旗今清晨在高市文化中心舉行，吸引上萬民眾參與﹔高雄市長陳菊致詞時除感謝市民朋友12年來的支持，並盼望台灣社會更和諧，內部更多溝通與對話，也希望兩岸間有更多對話、交流與善意。

陳菊表示，這是她與市府團隊最後一次參加元旦升旗，感謝市民朋友12年來的支持，最後一年會繼續為高雄努力，完成各項重大建設。

陳菊指出，市府團隊長期致力於高雄城市轉型與國際化，打造高雄成為具潛力的國際都市，陸續辦過世運會、港灣論壇、生態交通全球盛典等國際盛事，接續則會配合中央政策，努力成為新南向基地。

除深耕高雄，陳菊也祝福國家國運昌隆，祝福蔡英文總統團隊進行改革時能更順利，並希望台灣社會更和諧，內部更多溝通與對話﹔她還提到兩岸之間，強調很期待有更多對話、交流、善意，讓兩岸間能有更好合作的願景。

今天升旗典禮由海軍陸戰隊樂儀隊率先上場演出，接著由六龜高中合唱團帶領全場合唱國歌下舉行升旗儀式，最後再由市長陳菊、議長康裕成灑下金粉，完成107年元旦最愛高雄、綻放光芒的字樣，為新年灑出新希望。