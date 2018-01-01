澎湖縣升旗典禮 大型憲兵公仔與 2千名民眾同歡

今年元旦升旗典禮，澎防部戰鼓隊精彩表演揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

2018-01-01 09:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣各界慶祝中華民國107年元旦，在縣政府前廣場舉行升旗典禮暨慢跑活動，來自各機關學校及自動自發前往參加的民眾約2000人，由縣長陳光復、副議長陳雙全領軍，極有可能是今年底藍綠縣長對決人選。

新年伊始！「澎湖各界慶祝中華民國107年元旦升旗典禮暨慢跑活動」在縣府廣場舉行，來自縣轄各機關、學校、事業單位、社團、部隊等約2000人參加，活動由縣立湖西國中學生樂隊演奏、澎湖防衛司令部戰鼓秀、澎 湖縣菊之音小型表演歌劇坊領唱國歌揭開序幕。

升旗活動由縣長陳光復、副議長陳雙全等人領軍，包括馬公市長葉竹林、議員陳慧玲、呂黃春金、澎防部政戰主任劉強華及縣府一級主管等多人都出席參加，由於陳雙全極有可能獲得藍營徵召參選下屆澎湖縣長，與已獲得綠營提名連任的陳光復形成雙雄對決，今日連袂出席升旗典禮，頗有先禮後兵的意味，年底展開廝殺。

隆重的升旗典禮後，旋即舉辦路跑活動，由雙陳領軍鳴槍起跑，慢跑路線自縣政府-民族路-中山路-中正路-返回縣政府，由警方派員沿途進行警戒，保護民眾安全；同時縣府廣場也成為合影會場，不少人喜歡在新的一年第一天留下紀錄，尤其是軍方出動的大型憲兵寶寶公仔，更是追逐的焦點。