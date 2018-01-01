基隆元旦升旗 千人高唱國歌迎新年

基隆市政府今天在基隆潮境公園舉辦「台灣頭，看日出」元旦升旗典禮，惟因雲層較厚，太陽並未露臉，但所有人仍一同高唱國歌迎接新年，場面溫馨。（記者林欣漢攝）

2018-01-01 08:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕新年伊始，基隆市政府今天在基隆潮境公園舉辦「台灣頭，看日出」元旦升旗典禮，惟因雲層較厚，太陽並未露臉，但所有人仍一同高唱國歌迎接新年，場面溫馨。

今年基隆元旦升旗由「舊情綿綿」劇中癡情又帥氣的男主角「明峰」陳彥廷和新生代演員李姵儀的主持拉開序幕，由基隆唯一以打擊為主軸的演藝團體「妙音樂劇團」開場，隨著國旗緩緩上升，眾人在山海美景陪伴下，開心互道新年快樂。

行政院海岸巡防署北部地區巡防局第二岸巡總隊，也在基隆市所轄範圍最北端的彭佳嶼、基隆嶼同步升旗，與本島一同慶賀新年到來。

基隆市長林右昌說，元旦升旗典禮已經是連續第三年在潮境公園舉辦，感謝各主辦、協辦單位及到場的貴賓及市民好朋友一同參與，表達對這個國家的支持與愛護，並期許基隆翻轉成為繁榮進步的城市。

林右昌細數未來這一年即將翻轉基隆的各項重大市政建設，包括城際轉運站、軍港遷移等，都將陸續動工，基隆的蛻變將讓大家驚豔，「看到市民朋友們充滿朝氣來參與升旗典禮，相信大家在新的一年都會非常順利、圓滿、心想事成，更祝福在新的一年市政昌隆、國運昌隆。」

為便利民眾參加升旗典禮，公車處在各區有免費升旗專車接送往返；在地獅子會、長潭社區和小英之友會備有熱食，讓大家暖胃充滿元氣；市府並準備限量5000份有基隆山海元素的紀念頭巾，提供給參與的市民朋友。典禮結束後，安排全民到101高地健走，神清氣爽開啟新的一年。