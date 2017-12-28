諷刺民進黨執政 國民黨仿大富翁遊戲推「千悲不歸錄」桌遊

2017-12-28 10:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開記者會發表一款模仿「大富翁」遊戲而製作的「千悲不歸錄」桌遊，並邀國民黨立委林為洲、林麗嬋與黨部發言人黃健豪等人一起玩，桌遊內容列舉民進黨執政一年多來發生的政策風波與爭議事件，藉此諷刺民進黨執政不力。

國民黨設計的這款遊戲以蔡英文總統、行政院長賴清德、民進黨立委邱議瑩、民進黨團總召柯建銘、立法院長蘇嘉全、國防部長馮世寬等六人人偶為主角，玩者依照所擲骰子數前進，停留地點包括「一例一休砍七天假」、「綠委提案區長變樁腳」、「綠委關說國軍人事」、「監委補提名政治酬庸」、「農藥標準放寬」、「一分瑩」、「雄三誤射」、「桃機大淹水」、「水利會官派」、「世衛沒邀台灣」、「戴奧辛毒蛋」．．．等內容。

國民黨特別將這款遊戲放在官方臉書供民眾下載，鼓勵年輕人玩，藉此讓大家回顧一年多來民進黨執政施政不力的例子與爭議事件，了解民進黨執政不佳。

林為洲表示，希望透過這種詼諧的遊戲方式，凸顯民進黨執政以來所做的爭議事件，無非也是要提醒執政黨謙卑很重要，因為民眾都在看，國民黨也將本於在野監督，讓國家可以繼續往前進步。

林麗嬋則說，民進黨執政一年多來許多政策爭議與執政成績不佳，每一件事都刻印在台灣人民的心中，希望民進黨能多尊重在野監督，不要只是自己埋頭幹，否則對國人不好。