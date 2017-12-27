週刊爆檢方掌握4大證據 緊咬馬英九涉三中案！

台北地檢署目前取得4大關鍵證據，幾乎已可認定時任國民黨主席的馬英九涉嫌主導交易。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-12-27 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九捲入三中案，週刊報導，台北地檢署目前取得4大關鍵證據，幾乎已可認定時任國民黨主席的馬英九涉嫌主導交易，這4大關鍵證據分別為查扣錄音光碟、證人筆錄緊咬、追查國民黨金流及首赴黨中央調閱文件。

《鏡週刊》報導，中投前總經理汪海清有錄音檔證據，證實馬英九在三中交易決定回饋4.8億元給余建新，汪海清也向檢方招認這批被查扣的上百張光碟和交易案有關。

檢方根據錄音光碟找到案情破口，傳訊前立委蔡正元、汪海清及中投前董事長張哲琛等人，密集偵訊，證詞顯示馬英九確實主導三中交易案。

檢方調查後發現，余建新當年面臨收掉中時晚報的壓力，正常來講應該沒錢買中視，但他卻仍掏錢購買，檢方懷疑國民黨光華投資公司的資金有異常，正循線向銀行調閱資料比對，追查國民黨金流，一旦出現新事證，就能證明有問題。

檢方日前到國民黨中央調閱黨產交易紀錄，已拿到國民黨中常會會議紀錄、黨產會議等資料，這些文件雖然不齊全，但足以證明黨主席對黨產交易的支配力。

先前馬英九曾對三中案回應，當時他強調三中案一再被媒體影射，對此真的是忍無可忍，面對卸任後頻上法院，他直呼：「追殺得像什麼樣，當然有時候覺得不公平。」不過面對《鏡週刊》最新的報導，馬英九尚未回應。