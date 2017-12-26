領務局坦承 護照誤植是因參考網路圖片

2017-12-26 19:59

首次上稿：19:10

更新時間：19:59

〔即時新聞／綜合報導〕外交部領務局近期推出第二代晶片護照（e-Passport），卻遭外界質疑內頁誤用美國機場圖樣，第一時間外交部雖堅稱護照沒誤植，但領務局後續表示，負責設計的中央印製廠當時設計手繪圖時參考網路圖片，被誤導為桃機圖片。領務局也提到，將請中央印製廠重印，誤植的護照則不會再使用。

外交部領務局近期推出第二代晶片護照（e-Passport），但卻爆出大烏龍將護照內頁的桃園國際機場照片誤植為美國杜勒斯國際機場，外交部第一時間雖澄清是護照所用是「百分之一百台灣風貌」，但外界質疑內頁底圖中的航廈塔台外觀根本就是杜勒斯國際機場的。

《中央社》報導，領務局表示，據負責設計的中央印製廠表示，底圖確定是桃園國際機場，版權屬於中央印製廠，但為增加構圖豐富，廠商決定再加入塔台、飛機等元素，但在設計過程有參考網路圖片，被網路圖說誤導以為是桃機照片，因此才出現手繪圖樣與杜勒斯機場極相似狀況。

領務局原先指出，第一批新版晶片護照已印製20萬份，待20萬本發完後，會發行新圖案版本，但現有版本不會收回。但據《聯合報》報導，在今晚間外交部的記者會上，領務局則表示，在新印好的護照出來前，誤植的護照不會再用，同時也會請中央印製廠重印新護照。至於近日已先發出了285本的二代晶片護照，之後也會逐一通知民眾免費更換。

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