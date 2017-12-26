法官判決扯功德遭綠委譏諷 網友這樣看...

2017-12-26 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕桃園地院一名法官審理勞資糾紛，在判決中除判決資方需賠償勞方835萬多元，更在判決書中自揭「我非恐龍」，也不認為「行政院賴院長、勞動部林部長說的加班是作功德」。這段判決內容引發外界議論，立委鄭運鵬也在臉書PO圖質疑，「會在判決書上『教忠教孝』的法官，通常不是好法官」，在他臉書底下引發網友提出不同看法。

桃園一名何姓男子（51歲）在中壢萬泰科技公司擔任技術員，遭公司要求連上22天班、單月加班高達128小時，結果竟在工作時中風，導致右半身癱瘓無法行走，向公司求償，公司卻辯稱何是「自願加班」，並指何男2009年到職時已有高血壓、高血糖及肝功能指數過高之病史。

不過法官認為，公司提出的「自願超時加班同意書」，顯然是公司預先印好的書面，最終判決資方需賠償勞方835萬多元，並在判決內容寫下，「本法官非一般鄉民謔稱之恐龍，亦不像行政院賴院長、勞動部林部長昧於基層勞動處境，而異於常人地一廂情願輕信勞資協議之談判自由（加班作功德？），難以單憑該同意書就相信勞工是『自願』加班。」

鄭運鵬下午在《臉書》發文暗諷，「會在判決書上『教忠教孝』的法官，通常不是好法官，都是『好主觀』！」、「就法論法，就證據做判決，對這種好為人師的法官來說，會心癢難搔」、「民粹論案，危險危險」等。

在該則貼文底下有網友詢問，「如果單純按照法律的話，要如何避免出現那種過勞中風，資方又手扣所謂「自願書」（?）的狀況。跟勞方說剛開始就別簽下那個自願書嗎？」

鄭運鵬則回應指，「那個案子要怎麼判決，我沒有意見，判決書內容東拉西扯，只是顯示他很主觀而已。之前還有禮記論語都搬出來的判決，非常丟臉」、「希望大家看證據和法條，而不是看爽不爽」。部分網友也認同說，「不管好主觀或壞主觀，在一個需要客觀事實與判斷的事件裡，盡量要避免主觀。」

不過在該則貼文底下也有不少網友留言，質疑「因為立委不修法啊，酒駕不修重，殺人不修重，勞權當垃圾丟」、「硬推無視民意的法案不是好立委！請正面回覆勞基法！」、「貴黨修勞基法修成這樣，我們也可以很『主觀』的拒投民進黨」、「委員我可不可以請問一下，法官如果不在判決書上教忠教孝，那法官在判決書上要教什麼？有錢判生沒錢判死嗎？」