呈現施政願景 南投縣長林明溱辦「武林大會」

南投縣長林明溱就職3週年記者會，以「武林大會 」方式呈現施政願景。（記者張協昇攝）

2017-12-26 16:09

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣長林明溱就職3週年記者會，今在縣府1樓大廳舉行，林明溱特別率縣府局處首長穿起功夫裝，化身武林高手，以「武林大會 」方式呈現明年20項重大施政願景，展現縣府團隊的活力與打拚精神。

今天的記者會，林明溱首先率縣府局處首長跳起時下最流下的抖肩舞進場，各局處首長隨後穿起功夫裝，化身武林高手，在台上以武功招式展現明年所屬業務推動中或即將實施的重大建設或措施，並貼在20項重大施政願景拼圖上，壓軸則由林明溱拼上「拚了！」最後一塊願景拼圖，展現縣府團隊2018的施政魄力與決心，縣議會議長何勝豐等人也與會。

林明溱致詞時表示，根據 2017年《天下雜誌》民調，其施政滿意度排名從去年第15名躍進到第5名，締造歷年來新高紀錄；而《周刊王》民調也顯示，南投縣民幸福感居全國第三名，這是南投縣十多來未有過的好成績，縣府團隊將持續打拚，讓南投越來越幸福。

林明溱指出，在｢觀光首都」的施政目標下，縣府明年端出20項重大施政願景包括烏溪線有九九峰生態藝術園區、草屯手工藝智慧園區、橋聳雲天綠雕公園、埔里產業園區、福興溫泉區、清境高空觀景步道2期工程等串連；濁水溪線則有貓羅溪水環境改善計畫及人行景觀橋、旺來產業園區、雙龍瀑布、瑞龍瀑布、松柏嶺高空觀景台等連成一線，預估必能為南投全縣帶來另一波觀光旅遊新高峰。

另在社福方面，縣府明年推動長照2.0，將整建46處新據點；提高生育補助費，第4胎提高到5萬元、第5胎提高至10萬元，以及新建兒少多功能館、新設竹山鎮托育資源中心、逐年設立非營利幼兒園，提高老人假牙補助預算經費等，希望從幼兒到老人，建構更完善照護網絡。

南投縣長林明溱就職3週年記者會，穿著功夫裝的林明溱（左5）與議長何勝豐（左6）等人合影。（記者張協昇攝）

南投縣長林明溱就職3週年記者會，縣府局處首長在台上以武功招式展現明年施政願景。（記者張協昇攝）