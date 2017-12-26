已故市議員李新被辱「短命」 兒將提告

李柏毅噙淚說，父親李新百日還沒過，卻受到極大侮辱，對體育總會至今的回應無言以對，要求體總公開道歉。（記者蕭婷方攝）

2017-12-26 15:32

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市體育總會日前發給台北市體育局公文，內容直批國民黨已故市議員李新「短視（且短命）」，挑釁意味濃厚，遭各界砲轟後也未有下文。已故北市議員李新兒子李柏毅今召開記者會公開要求體育總會道歉，並表示會誓死捍衛父親名譽，將「告到底」。

北市議會昨審議體育局預算，國民黨市議員應曉薇拿出北市體育總會日前發給台北市體育局公文，內容中竟提到「短視（且短命）的無知議員」，遭質疑暗諷今年9月墜樓逝世的李新；並質疑體總因去年協助審核行政費300萬元所致。體育總會秘書長林克謨昨則說「短命說」是指議員任期，反指媒體倒果為因、本末導置。

針對李新受辱一事，李柏毅與北市國民黨籍議員應曉薇、戴錫欽今下午召開記者會；體育局代理局長蔡培林與會。

李柏毅噙淚說，父親李新百日還沒過，卻受到極大侮辱，對體育總會至今的回應無言以對，要求體總公開道歉；李也指出，公文於12月初曾送到北市市長室審批，要求北市長柯文哲應做出回應、對此事不該鄉愿以對。

戴錫欽則批，議會為合議制，刪減預算也要經過全體議員同意，因補助有瑕疵才會被議會刪除。

應曉薇現場並逼問蔡培林對體總公文看法、體育局未來應對措施？蔡現場僅頻跳針回應，「非常不妥，會與體總溝通」。