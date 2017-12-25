誣指李應元私會台化高層 吳子嘉遭求償200萬開庭

2017-12-25 16:35

〔記者溫于德／台北報導〕「美麗島電子報」董事長吳子嘉，去年10月接連在政論節目上指稱，環保署長李應元私會台化高層，進而導致環保署對台化案態度轉變；在李否認吳說法情況下，刑事控告加重誹謗罪，民事附帶求償200萬元並登報道歉。刑事一審已判吳拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴；至於民事，今日開庭時，雙方就登報與否具激烈爭辯，法官庭末諭知明年1月30日宣判。

刑事判決指出，吳子嘉去年10月於三立「新台灣加油」稱，李應元在同年9月中旬有一場私人飯局，與會的則是台化高層與環保業者，吳因而質疑李餐敘後對台化態度轉變。

不過，李應元事後回應，吳子嘉所有言論都未經查證，意即吳在政論結論上散播不實言論，已損害自身名譽，要求吳在3天內公開道歉；但吳自認沒錯、拒絕道歉，事後挨告刑事附帶民事求償。

刑事一審認定吳子嘉未合理查證，已構成加重誹謗，於今年5月17日判他拘役50日，得易科罰金，可上訴。

民事方面，被告律師今日當庭提到，原告並不否認該段言論「高度關於公益」，且原告無法證明被告有「明知不實還捏造情況」；原告律師則說，被告言論已構成杜撰情況，堅持索賠，以平復李應元名譽。

雙方庭末就是否登報道歉與否進行激烈爭辯。被告律師認為，現今網路發達，判決結果不須登報；但原告律師指出，李應元因這件事蒙受一定程度損害，且事發之初，給予吳子嘉澄清機會，吳卻不把握，因此堅持登報道歉。

法官聽畢雙方陳述表示，本件將定延長宣判、於1個半月後宣判，期間若被告有意願和解，再行陳報。記者庭後採訪李應元律師得知，李因吳子嘉烏龍爆料，至今仍情緒不佳。