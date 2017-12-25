謝和弦選埔里鎮長？PO文一出粉絲狂按讚

出身南投埔里的創作歌手謝和弦，昨晚即在臉書PO文「如果我去選埔里鎮長，有人支持嗎？」（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-12-25 14:45

〔記者佟振國／南投報導〕明年地方選舉將至，抬面上政治人物早已進入備戰狀態，連藝人也不缺席！出身南投埔里的創作歌手謝和弦，昨晚即在臉書PO文「如果我去選埔里鎮長，有人支持嗎？」獲得不少粉絲支持，不到1天時間就有上萬人按讚。

明年埔里鎮長選舉，抬面上已有民進黨縣議員廖志城、無黨籍縣議員吳國昌、前北門里長蔡清輝表態參選，現在又有第4人浮出抬面？創作歌手謝和弦昨晚8時許在臉書粉絲頁「謝和弦 R-chord （阿扣）」公開貼文，「我有件心事，今生今世想幹件小事，讓家鄉埔里進化進步。如果我去選埔里鎮長，有人支持嗎？」文末標註「領當歌手的錢過生活、用政府發的薪資做事、我是工作狂愛管閒事」。

謝的PO文一出，引發網友討論，至今已有1.2萬人按讚，而多數網友都支持他「撩落去」，有埔里鄉親表明「票投謝和弦」，也有粉絲願意遷戶籍相挺，盼有衝勁與想法的他能改變地方，但也有歌迷擔心政治這條路太黑暗，當了之後發現改變不了會很失落，牽扯的事情很複雜，務必三思，謝則回應「眼中只有埔里，沒有政治圈，我無黨籍。」

謝和弦關心地方事務，今年7月為了創作歌曲《光害》、《柳樹下》等回到埔里桃米、虎頭山等地拍攝MV，積極行銷家鄉之美，這次PO出「參選文」，再度引起鄉親關注。