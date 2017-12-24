是否憂周錫瑋脫黨參選？ 吳敦義：關心但不擔心

國民黨主席吳敦義今天（24日）出席台北市雲南省同鄉會「雲南護國起義與行憲紀念暨會員大會」，進入會場前接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2017-12-24 13:36

〔記者林良昇／台北報導〕對於國民黨新北市黨部主委李乾龍明將與新北市長選舉可能人選，新北市副市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋討論全民調，國民黨主席吳敦義今表示，全民調是各政黨都運用的；是否擔心周錫瑋脫黨參選？吳強調，他都關心，但都不擔心。

吳敦義今午出席台北市雲南省同鄉會會員大會前受訪，對於「國共論壇」的進度，他說，國民黨已派大陸事務部主任到大陸去談是否按照原計畫，預估是明年4月份，中共「兩會」完成後比較方便。

吳敦義表示，國共論壇重點會在兩件事，第一是在大陸的台商應受到最公平的待遇、第二是陸客與陸生來台應持續，才能讓兩岸和平穩定發展持續下去，避免誤會與誤判，不要像現在有明顯的僵持跟對立。

至於是否有機會與中共總書記習近平會面？吳敦義指出，他不會做判斷，因為他是依據國家機密保護法被國家合法列管，到中國大陸需要經陸委會簽注意見，由總統府決定同不同意，若他想去大陸出席國共論壇，也須依照法律規定送請總統府核定，非他能決定。

對於李乾龍明將與侯友宜、周錫瑋討論對新北市長初選全民調的意見，吳敦義說，他沒有直接處理這些事的必要，因為他是黨主席，一旦去做協調，「不成就糟糕了」，都交由黨秘書長跟相關部門先去處理。

吳敦義強調，國民黨通過第一波提名，包含南投縣林明溱、苗栗縣徐耀昌、連江縣劉增應、彰化縣王惠美，其中王惠美就是在3個參選人中以全民調勝出通過提名，全民調是在各政黨都運用的；是否擔心周錫瑋不接受全民調脫黨參選？吳說：「我都關心，但我都不擔心。」

吳敦義說，國民黨黨員佔的人口比率不是大多數，如果用政黨的黨員投票，會造成難以預估的風險，萬一有人故意造假，出現假的賄選情事，國民黨又要承受被栽贓的風險，用全民調公平、公開、公正去做，已有定律可言。

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