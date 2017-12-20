兩個女人的戰爭！陳菊新書爆秘 葉菊蘭這方爆氣

現任台灣觀光協會會長葉菊蘭曾代理高雄市長，當時辦公室主任薛兆基出面反駁陳菊新書中的爆料。（資料照，記者林正堃攝）

2017-12-20 17:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長陳菊出新書，大爆當年初次參選市長前的黨內鬥爭祕辛，目前擔任台灣觀光協會會長的葉菊蘭也被點名。不過，當年葉代理高雄市長時的市長辦公室主任薛兆基今發出5點聲明替葉抱屈。薛兆基強調，雖然當時府黨高層有強大壓力，但葉堅持不選高雄市長，也絕無陳菊所提初選前民調情事；薛兆基並指，葉甚至還為了高市長選舉，親帶陳菊去和也有意參選、時任內政部長的蘇嘉全當面溝通。

薛在聲明中更透露，當時高層認為只有葉菊蘭可以守住高雄，但葉菊蘭堅持不選，高層還派陳其邁來溝通，當時中央有說民調不失為一個方法來決定人選。

然而，陳菊卻單方面向葉菊蘭私下表達，自認民調比葉高，葉才說「既然妳民調高，就讓中央去做民調啊！」薛兆基說，這樣反而可以讓葉菊蘭有下台階，也可以讓高層不再給葉菊蘭參選的壓力。

薛還爆料，為了高雄市長選舉，葉菊蘭還曾帶陳菊去找蘇嘉全，讓陳菊和蘇嘉全當面對話溝通，蘇當時表示，既然葉菊蘭不選，他也沒有很高的意願要選，就讓陳菊去選。

對此，高雄市府幕僚表示，葉菊蘭和陳菊兩人相知相惜超過30年，情同姊妹。書中內容所欲表達的是，即使是情同姊妹的兩個人，也難免在當時的政治結構中產生糾結，但就算有所糾結仍未改變兩人長久的情誼。

該幕僚表示，陳菊迄今仍深信當時葉菊蘭沒有參選市長的意願 ，也都一直支持著她參選市長。但操作和擺弄葉菊蘭參選議題也確實存在於那時的政治結構裡。這是當時的情境，而這個情境和當時葉菊蘭沒有參選市長意願是兩回事，兩者並不衝突。

薛兆基聲明稿全文

薛兆基聲明全文：

2005年葉菊蘭臨危受命南下擔任代理市長，本人擔任市長辦公室主任，就所了解的部分提出說明，希望一些錯誤的認知與陳述，能夠修正，還給葉菊蘭代理市長應有的尊敬和事實。

1、葉菊蘭從答應南下當代理市長，就堅持不參與高雄市長選舉。這個態度和立場從來沒有改變過。

2、當時，是葉菊蘭帶陳菊去找蘇嘉全，讓陳菊和蘇嘉全當面對話溝通，蘇表示，既然葉菊蘭不選，他也沒有很高的意願要選，就讓陳菊去選。

3、當時，府黨高層確實有很強大的壓力，希望葉菊蘭參選，但葉菊蘭表達她已經在議會表達過不會參選，絕對不會言而無信或食言。

4、從頭到尾，絕對沒有初選前民調這一事，也絕沒有葉菊蘭民調輸了，所以依約退出的事情，這些陳述都跟事實嚴重不符，也毫無根據。

5、當時，高層認為只有葉菊蘭可以守住高雄，但葉菊蘭堅持不選，高層還派陳其邁來溝通。當時中央有說民調不失為一個方法來決定人選。但陳菊單方面向葉菊蘭私下表達，我的民調比妳高。葉菊蘭說，既然妳民調高，就讓中央去做民調啊！這樣反而可以讓她有下台階，也可以讓高層不再給葉菊蘭參選的壓力。

6、所謂的民調說，跟當時陳菊見完葉菊蘭隔天就去登記一事對照，就可以知道根本沒有做民調這一個事情存在。