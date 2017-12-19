汪！汪！汪！2018總統賀年卡：汪財進寶

總統府今天公布2018總統及副總統伉儷賀年卡。（記者陳志曲攝）

2017-12-19 16:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕為迎接民國107年狗年的到來，總統府今天舉行記者會，說明製作總統及副總統伉儷賀年卡，傳達總統及副總統的新春祝福，期許與國人同胞於來年一起攜手努力，共創幸福圓滿的未來。

總統府指出，總統蔡英文的賀年卡是以生肖為題設計，將傳統的「招財進寶」祝賀文字置換為「汪財進寶」，以時下流行又傳統的霓虹燈管手法呈現，結合傳統舞獅風格，打造熱鬧歡喜及希望的意象。主圖參照總統認養的3隻退役導盲犬形象，期望民眾多愛護身邊的毛小孩，也感謝為弱勢族群服務的退役狗兒，一直以來作為人類好朋友的陪伴與守護。

而副總統陳建仁伉儷賀卡的設計則是以台灣本土的犬種─「台灣犬」奔跑於山林間作為視覺中心，表達台灣自由且開放的社會價值；背景以霓虹光彩漸層堆疊出象徵台灣的玉山山脈。而卡片上方的「平安圓滿」四字如同旭日自山巒間升起，照耀大地，為這塊土地帶來光與溫暖，也傳達了副總統伉儷祝福國人在新的一年太平安然，事事圓滿。

府方強調，政府的施政是為了讓每一位生活在這塊土地上的人民都能夠感覺到幸福，因此總統及副總統伉儷賀卡內頁均寫有「2018 幸福共好」，意在期許即將來臨的2018年，全體國人「幸福共好」。

該電子賀年卡近日內也將上掛「總統府全球資訊網」首頁，民眾屆時也能透過電子郵件或Facebook、Line、Twitter、Plurk等社群軟體等，分享總統與副總統伉儷的祝福。