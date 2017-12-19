立委促農保以實際務農認定 農委會允提方案

立委和青農希望能夠讓實際務農的人有保障，取得農保資格。（記者蘇芳禾攝）

2017-12-19 14:08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委蔡培慧今天召開記者會，蔡培慧說，現在農保投保資格需要一定的門檻，很多實際務農的中壯年農民，因為沒有農地，沒辦法取得農保，很多貸款也沒辦法申請，希望農委會2個月內有解決方案。對此，農委會輔導處朱建偉處長回應，這幾個月內會有明顯方案出來，請大家拭目以待。

與會的民進黨立委莊瑞雄說，現在政府推廣青農返鄉，很多年輕人也響應，但是要讓青年農夫返鄉，至少要讓他們感受到環境友善，包括土地取得、農保等等。很多人都是租土地，但是沒有契約，過去三七五減租的陰影，讓土地擁有者不願意白紙黑字簽約土地租賃。青農買不起又租不到土地，如何落實青農返鄉土地？

莊瑞雄說，他的選區屏東是農業大縣，他認為，完善農民保險系統，納入安全網，才能吸引更多勞動力。農委會應該在兩個月內提出解決方案。

民進黨立委何欣純表示，台灣農村老齡化，平均務農年齡是62歲以上，為了希望有年輕人回流務農，包括台中市政府等各地方政府都有政策引導。但光是這樣還不夠，在中央政策上，農保的問題，天然災害補助等等各種補助福利，都需要看土地。返鄉務農的年輕人，常因為土地不夠大、或沒辦法取得土地租約，無法取得農保資格還有各種農民貸款。

她也希望，農業教育科系可以縮短學用落差，南部縣市1千多名農校進行調查，發現有6成有意願務農。這表示年輕人是有意願返鄉，希望政府能夠讓農保等相關配套到位。

農委會輔導處朱建偉處長回應，很多人沒辦法取得土地權限，包括天然災害、專案農業貸款等等，也影響到農委會保障實際耕作者的目的，未來農委會將會把人、地脫鉤處理，保障耕作者權益。

朱建偉說，農委會最近完成了數十年無法處理的蜂農農保，認定標準改成是否實際養蜂，以後受到天然災害，都可以得到保障。此外，台大實驗林很多土地這幾十年來都租給農民使用，由於土地是台大所有，導致耕作者沒辦法取得農保資格，現在由台大列冊給農委會，農委會再依照名冊給他們農保，一旦受到天然災害可以獲得保障。

在青農部分，朱建偉說，農委會建立很多平台、臉書，呼籲青農可以多利用這些平台，包括貸款、資金需求、技術，農委會現在也都在幫青農找土地，正在處理當中，「請大家相信我們的誠意」，農保和職災，這幾個月內會有明顯方案出來，請大家拭目以待。

勞保局專委鄭美玲說，針對這類無法取得土地的農民，她們也都到很多陳情，如果政策有所改變，勞保局會全力配合。

何欣純說，過去蜂農因為逐花而居，沒有土地，因此無法取得農保，現在也已經解決了。此外，很多中南部地區都發生農民在已經沒有水流的河川地種植，卻因為河川地是國有地而無法取得農保的狀況。此外，很多會操作機械的青農加入代耕班，應該也要納入職業保障制度。

與會的水稻農吳佳玲表示，宜蘭有很多外地移居務農的人，也面臨同樣狀況，沒辦法加入農會或保農保，她的狀況不是個案。因為門檻須要擁有0.1公頃的農地，或是0.2公頃租賃契約。導致她們只能保其它保險，拿不到農保的相關給付、補貼，她希望可以用其他佐證資料，證明務農事實，不要法規跟不上現在潮流，希望政府的協助可以跟上。

吳佳玲說，農委會與其一直鼓勵人進入農村，不如讓已經在農村的人，做好完善保障，這樣農村才能生生不息。

莊瑞雄也認為，農委會過去都在做抓假農民，但是應該要讓實際從農、務農的農民更有保障。