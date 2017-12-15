獵雷艦案被解約 慶富被停權投標政府工程

慶富遭解約獵雷艦案，又被停權投標政府公共工程。（記者黃良傑攝）

2017-12-15 12:48

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍13日正式和慶富造船解除獵雷艦案合約，國防部稍早更表示，國軍今日已就可歸責於慶富的違約具體事由，依「政府採購法」101條及103條規定，通知該公司將刊登政府採購公報為停權廠商。換言之，根據「政府採購法」103條規定，自刊登之日起算，慶富將有1到3年不能參加投標、作為決標對象或分包廠商。

國防部表示，慶富違約事證達解約條件明確，解除契約通告亦已正式發出，將依法辦理後續事項。針對慶富近日來不斷對外釋放各種訊息，本部仍堅持「依法依約」立場，委任律師團已有充分應處方案，以維護國軍最大權益。

國防部也表示，有關獵雷艦案履約保證金新臺幣17億4,665萬元，以及該案第一、二期預付款還款保證金計新臺幣48億4,241萬餘元（另加計利息），國軍亦已同步通知第一商業銀行高雄分行辦理沒入作業。

國防部也強調，「國艦國造」是我國推動國防自主，建立國防工業能量的重要政策，政府推動「國艦國造」的決心，不會因為慶富的個案，而有所動搖或調整。且國軍過去有其他成功的「國艦國造」經驗，如磐石軍艦、沱江軍艦，皆可證明只要方向與做法正確，「國艦國造」沒有不成功的道理。未來亦將持續推動「沱江艦量產型建造」、「兩棲船塢登陸艦國造」等「國艦國造」案。

國防部強調，「前事不忘，後事之師」，將記取獵雷艦案的教訓，精進各項建案及採購作為，落實「國艦國造」政策，以成功完成後續各項重大國防自主計畫。