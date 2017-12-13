統促黨專員、竹聯幫分子暴力討債遭逮

警方搜出各式武器，包含鎮暴槍、刀具、電擊棒等贓證物。（記者徐聖倫攝）

2017-12-13 15:59

〔記者徐聖倫／新北報導〕竹聯幫孝堂份子30歲男子黃康洺專事暴力討債，新北、桃園、台中、雲林都有黃嫌與幫眾蹤跡，黃嫌手法兇殘，使用的武器甚至還有長達160公分電擊棒，黃嫌亦有中華統一促進黨專員身分，在臉書大方秀出黨證。警方說，黃嫌等4人為首的討債集團，不法獲利至少破500萬元。

警方調查，黃嫌有恐嚇取財、妨害自由、傷害等多項前科，是竹聯幫新生代有力成員，他在台北市101大樓開設資產管理公司，以合法生意掩護非法暴力討債，警方循線蒐證，12日至黃嫌公司逮人，除逮回黃嫌，另還帶回劉男、徐男、李女等幫眾共4人，另起出鎮暴槍、電擊棒、鐵鍊、背心、武士刀、警察徽章、債務人資料等證物。

偵訊時，警方針對統促黨月前在台大的傷害案等統促黨的抗議活動詢問黃嫌，黃嫌供稱，因為他並非統促黨核心成員，故沒有參加抗議活動，黃嫌也私下向警透露，現竹聯幫特定堂口成員如孝堂，必須加入由竹聯現精神領袖「白狼」張安樂所創立的統促黨，雖然有不少幫眾是被半強迫入黨，但他個人很有意願加入統促黨。

警方表示，目前被害人有6人出面指認，其中還有國小女老師、女護士，其中國小老師還被逼得下跪求饒。警方說，黃嫌持有警方的背心，有時也會假裝警察先取得被害人信任，接著再進行暴力討債，但有時黃嫌也會記錯地址，跑到無辜民眾家中貼封條作亂。

新北市刑警大隊長廖訓誠呼籲，民眾若要借貸，務必要尋求合法金融機構協助，切勿向地下錢莊、不法融資公司等進行借貸，以免遭人設計坑殺。訊後，警方依恐嚇、傷害、妨害自由、組織、槍砲等多項罪嫌，將黃嫌等4人移送法辦。