人前砲轟人後要錢？ 3藍委被爆5年向台電申請3310萬

台電內部員工指出，顏寬恒、江啟臣及盧秀燕自2013年至今，每年都向台電申請補助金，至今已獲補助金額3310萬元，其中顏寬恒申請經費佔了9成，高達3170萬。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-13 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕空污議題近來備受關注，其中台中火力發電廠更是各界關注焦點，不過有台電員工爆料，國民黨立委顏寬恒、江啟臣及盧秀燕頻頻打出空污牌，但3人近5年內，卻經常向台電申請社團補助經費，足足申請了新台幣3310萬元，其中光是顏寬恒以「大甲媽祖國際觀光文化節」名義申請的經費，就高達3000萬元，台電員工質疑這根本就是一邊罵台電，一邊向台電要錢。

顏寬恒：補助辦法行之有年 合乎規定可向台電申請

針對此指控，顏寬恒也做出回應，強調台電為回饋地方，原本就訂有補助辦法，而且早已行之有年，只要合乎申請規定，就可以向台電公司提出活動補助申請，補助範圍也不限於特定人士或是社團。

根據《風傳媒》報導，台電內部員工指出，顏寬恒、江啟臣及盧秀燕自2013年至今年，每年都向台電申請補助金，至今已獲補助金額3310萬元，其中顏寬恒光是替「財團法人大甲媽社會福利基金會」向台電申請補助金，就超過所有補助金的9成，高達3000萬元。顏寬恒自2013年起，以「2013年大甲媽祖國際觀光文化節」申請600萬元補助金，連續5年核定600萬元，共3000萬元，加上其他補助金，顏寬恒向台電申請了3170萬元；江啟臣則是向台電申請了30項的補助金，其中多為運動、人文、防災宣導活動及歌唱賽，共計92萬元；盧秀燕則共計申請了48萬元補助金。

台電內部員工指出，台電有一筆「電協金」，讓立委申請經費作為社團補助，不過江啟臣、盧秀燕及顏寬恒等人近期大打空污牌，頻頻砲轟台電。台電內部員工認為，空污問題的確該解決，但不是用這種「獵巫行動」針對中火，若身為台中立委，就更該一起面對問題，但藍營立委近日砲轟台電，若又一邊申請經費，豈不自相矛盾？