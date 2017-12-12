法國國民議會友台小組來訪 林佳龍盼促台法交流

2017-12-12 20:38

〔記者歐素美／台中報導〕法國是歐洲第二大消費市場，自台灣進口的主要貿易商品包括積體電路、手機、螺絲螺帽、電腦類、腳踏車零件等，法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-François CESARINI）議員今率團至台中市政府拜會市長林佳龍，盼能促成台中與法國企業及數位文化技術合作，推動台法交流；林佳龍則期待台法雙方在航空產業、智慧城市及數位文化各方面，擴大交流合作機會。

法國國民議會友台小組主席塞沙里尼、高帝耶（Jean-Jacques GAULTIER）議員等一行人，今天至台中市政府拜會市長林佳龍，雙方針對未來企業交流、文化與數位結合等議題進行交流。

林佳龍表示，今年6月他曾率團參加法國巴黎航空展，參訪空中巴士總部並與法國達梭簽署合作備忘錄，促進與歐洲城市的多元交流，協助台中市產業升級、拓展國際市場，回國後並向蔡英文總統匯報這項成果，希望未來台灣與法國的城市可以這樣的方式進行交流，尤其在航空產業、智慧城市及文化教育等方面，讓雙方關係更緊密；蔡總統也指示行政院國發會成立相關台法小組。

此外，台中將在明年舉辦世界花卉博覽會，法國相關單位對於參與明年的台中花博回應熱烈，目前已獲法國南特市、聖波多里奧市及法國m&m建築景觀與都市設計事務所等單位表達參展意願。林佳龍說，市府舉辦「花都藝術季」為明年的花博暖身，與塞沙里尼主席的家鄉法國亞維儂每年舉辦的「亞維儂藝術節」性質相似，期待未來雙方有互相交流學習的機會。

塞沙里尼說，他在一年半前曾經率企業團來台，知道台灣正積極發展再生能源，他認為文化與創新就是一種最好的再生能源，可以生生不息；希望這次會晤之後，可以促進雙方企業界有更多合作，以結合文化與數位科技為起點，作為雙方合作的開始。

林佳龍指出，台中也在積極發展智慧城市，並在市中心規劃興建水湳智慧城，以數位文化結合智慧科技為設計理念，上個月宣布由曾獲普立茲克建築獎的法國波宗巴克（Portzamparc）建築師事務所獲選智慧營運中心最優秀競圖，而貫穿水湳智慧城的中央公園，則是由法國知名景觀設計師凱薩琳（Catherine Mosbach）結合在地的劉培森建築師事務所規劃設計，可以想見未來的水湳智慧城將洋溢濃濃的法國風情。

塞沙里尼表示，很高興聽到台法合作將成立新的創新智慧營運中心，這是一個很好的開端，希望未來法國企業有更多機會來台灣投資並與當地企業合作。他希望為台灣帶來的企業不僅限於亞維儂地區，而是希望整個歐洲企業都有這樣的機會投資台灣、投資台中。