模擬法庭徵演員參與 體驗陪審團制度

台灣陪審團協會舉行「陪審模擬法庭徵演員，立委裝扮演出齊相挺」記者會，民進黨立委陳曼麗（左二）和與會人員裝扮成法官、檢察官和律師演出行動劇。（記者王藝菘攝）

2017-12-12 11:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣陪審團協會明年將再次舉辦模擬法庭，除邀請特定行政區民眾擔任陪審團，也對外招募演員，民眾將有機會演出檢察官、律師、證人、法警與被告等角色，歡迎有興趣民眾關注參與，實際體驗陪審團制度。

台灣陪審團協會今在立法院舉辦「模擬法庭徵演員、立委扮裝齊相挺」記者會。台灣陪審團協會理事長張靜與民進黨立委陳曼麗在記者會中穿起檢察官與法官的法袍，並戴上假髮，高喊「不要假改革國民法官、我們要真改革陪審團」，支持模擬法庭與陪審制訴求。

張靜說，台灣陪審團協會去年11月和北市府辦過一場陪審模擬法庭，明年3月24日、25日將再次舉辦模擬法庭，已在台北市民政局的協助下發放5千封信給士林北投區民眾，邀請民眾擔任模擬法庭陪審團，實際瞭解法庭中檢辯雙方的互動，與陪審制的進行方式。

明年3月的模擬法庭也對外招募演員，民眾有機會演出案件中的檢察官、律師、證人、法警甚至被告，實際參與陪審法庭言詞攻防，其中檢察官與律師之角色需要法律背景。有興趣的民眾可在12月底前詢問台灣陪審團協會，或關注台灣陪審團協會臉書專頁。

張靜解釋，司法院現正推動的「國民法官草案」是參審制，與陪審制最大的差別在於，參審制中參審員從認定事實到量刑都與職業法官「共審」，過程中職業法官影響到人民是必然的事情，等於又回到法官決定的老路，這是他們不樂見的權威服從效應。但陪審制不會受到任何法官的影響，因此支持陪審制，辦理模擬法庭也是期望讓司法院看見一般民眾獨立判斷的能力。

陳曼麗則說，陪審制會剔除專業背景和需要利益迴避的團員，回到一般人的判斷，藉由聽取被告、原告和證人的陳述判斷有罪與否。陳曼麗說，台灣很多人覺得法律不彰，擔憂法官的自由心證權利過大，那麼透過陪審制，將所有事情攤開在陽光下，就是「把象牙塔打開」，因此她支持陪審團協會的主張，也希望司法更受到台灣社會的認同。