法院「二度認證」黑心代言？ 潘懷宗上訴又遭駁回

2017-12-12 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員潘懷宗去年與立委姚文智競選立法委員時，因不滿姚開記者會指他是商品是「黑心代言」，提出損害賠償訴訟，求償60萬元、登報道歉。不過士林地院認為潘懷宗所代言的產品確實有廣告誇大不實、成分安全有疑慮等狀況，駁回原告之訴，潘懷宗不服上訴，高等法院今日再度駁回。

根據《聯合報》報導，姚文智在去年1月8日舉行記者會，指控潘懷宗代言的數種產品是「黑心代言」，潘懷宗認為他代言的「萌髮566」僅代言至2015年7月30日，且產品並無受到裁罰；另外代言的「淨活水」淨水器遭公平會裁罰是因廣告宣傳手段錯誤，和商品品質無關，台糖也澄清另一款代言商品「鈣股力」品質沒問題，所以不能指他是「黑心代言」。

但士林地院清查後發現，「淨活水」淨水器並未取得美國國家衛生基金會（NSF）認證，但廣告卻宣稱：「潘懷宗博士也表示了他選擇濾水器的觀點，我會選擇符合國家標準且有國際認證的淨水器，例如通過美國水質協會和美國國家基金會檢驗認證。」，被裁處100萬元罰鍰。士林地院認為，潘懷宗身為化學博士，也有擔任教職，對代言本應謹慎，因自身代言商品陸續爆出誇大不實及安全疑慮，姚文智評論為「黑心」指的「不誠實」、「蒙蔽良心」，難認為是妨害名譽。

事後潘懷宗不服上訴，高等法院今日則再度駁回，高等法院指出，潘懷宗比一般人擁有更多相關專業與學識，而這些商品一一出現問題，姚文智的發言只是基於公益，適度表達意見。本件仍可上訴。