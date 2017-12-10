吳敦義桃園快閃 「出草」宣示贏回2018

國民黨主席吳敦義今天到桃園參加市黨部舉行的黨慶活動。（記者陳昀攝）

2017-12-10 12:25

［記者陳昀／桃園報導］國民黨桃園市黨部早上舉辦建黨123年週年黨慶，黨主席吳敦義到場共襄盛舉，並誓言「從桃園開始！明年贏回政權！」，但對於桃園市目前佈局沒有正面回應。

桃園市黨部除了安排「切大壽桃」慶生，還找來復興區的原住民族黨員，持山刀宣示要以原住民族「出草」精神，從復興區開始「復興之路」，有近400人到場參與，除了已宣布參選市長的前立委楊麗環外，檯面上可能參選桃園市長的立委吳志揚、陳學聖、市議員魯明哲等人都到齊，但相較於楊麗環的大張旗鼓，宣傳車在場外繞行，其他人的態度都很低調。

吳敦義表示，國民黨在前總統馬英九帶領下，國民黨有高潮也有低潮，但台灣經濟不但前進，也促進兩岸和平發展，話鋒一轉更批評，民進黨執政一年多來，從一例一休、凍結國民黨黨產到促轉條例，都充滿針對性，造成社會紛擾。

他說，國民黨一向溫良恭儉讓，但面對執政權必須當仁不讓，宣示2018年全面贏回政權，要從升格不久的桃園開始，完成過去未完成的責任。會後媒體追問明年選戰佈局，吳敦義以趕行程為由，沒有回應及匆匆離去。

「對手太強了！」桃園市黨部主任委員楊敏盛表示，原預計農曆年前推派出市長人選，但黨中央下令將時間延後，市黨部也希望給有意參選市長的人時間，多走入基層、了解民意，以推派出最大勝算人選。