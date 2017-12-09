藍營狂打空污未奏功 林佳龍民調大幅領先

2017-12-09 14:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕根據三立電視最新公布「台中市長仿初選」民調，市長林佳龍施政滿意度達56.1％，下屆市長選舉支持度也大勝國民黨盧秀燕22.4％、江啟臣26.3％。值得注意的是，46.6％滿意市府刪減台中火力發電廠生煤量，藍營空污牌並未發酵。

三立電視公布的台中市長仿初選民調結果，林佳龍上任市長3年來，整體施政非常滿意與還算滿意共計56.1％，不太滿意與非常不滿意共占27％。各項市政項目中，以爭取捷運等軌道建設21.7％最滿意，其次為柳川與舊城再生20.6％，接著是托育一條龍15.6％。

民調也指出，39.1％市民對空污問題最感到不滿意，但46.6％滿意市府刪減中火24％生煤許可量，也有40.5％不滿意目前的成果，顯示市民對市府管制中火空污問題仍有更高的期待。不過，從46.6％近半滿意度來看，國民黨陣營近期狂打空污牌，似乎沒有收到成效。

下屆市長民調部分，當民進黨林佳龍對上國民黨盧秀燕時，林佳龍以47.7％支持度領先盧秀燕的25.3％；若是林佳龍對上國民黨江啟臣，林佳龍則以49％領先江啟臣22.7％，領先幅度拉得更大。

這項民調由三立電視於12月5、6日進行，對象為戶籍於台中市29個行政區且年滿20歲以上民眾，有效樣本1068份，信心水準95％，抽樣誤差為±3.0％。

市府說，從許多陸續公布的民調中，林佳龍多持續維持大幅領先國民黨可能對手的態勢，林佳龍曾經對此表示，選舉是自我提升的依據，距離選舉還有1年，真正對手還沒產生，因此這份假想對手的民調將做為參考，不會以此自滿。因為選舉愈近各方皆會動員，屆時民調支持度會比較接近；不過，這份民調仍帶給市府團隊鼓勵，感謝市民的支持。

市府表示，這份民調也顯示46.6％市民滿意市府刪減中火24％、500萬噸的生煤許可量，這是中火創廠以來的首次，更是除了林佳龍以外的歷任台中縣市長所做不到的事。將近過半市民肯定此一初步成果，也證明市民的眼睛是雪亮的，市府一定會更加努力，從各方面整體改善空污，讓台中的空氣愈來愈好。

市府也強調，市府團隊上任後積極推動舊城再生、柳川綠川等水域治理、成功爭取軌道建設納入中央前瞻建設計畫，還有路平、燈亮、水溝通等民生基本問題，都已展現成果。台中已開始改變，也從各項民調結果看到市民對林佳龍與市府的肯定，對於市民關切的市政項目，不論是滿意或不滿意，也會投入更多心力，讓市民更有感。