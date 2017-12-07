我國戰機被中國軍機嗆聲 專業部落客解說QA...

2017-12-07 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕近來中國自19大會議之後，常派遣軍機接近我國防空識別區挑釁。就在今天上午又有中國人民解放軍的空軍轟炸機從台灣的南方空域接近，我國空軍也出動F-16戰機升空攔截。沒想到駕駛中國軍機的這名飛行員對我方嗆聲，強硬表示我方戰機威脅到他的飛行安全，要求我方立即離開，否則後果自負！對此不少台灣人民大怒，一名經常發表精闢時論的部落客王臻明也跳出來解答大家對於此次事件的疑問。

王臻明今天下午在個人臉書上發表貼文，針對許多網友的主要疑問逐一做解答：

Q：「敵機飛入我方的防空識別區可以擊落它嗎？」

A：「不行，除非你就是想要開戰，防空識別區並不是你的領空，你只能要求對方表明身份與意圖，並且要求對方離開。」

Q：「如果對方不離開怎麼辦?」

A：「那你也沒辦法，只能不斷騷擾敵機，除了跟飛、監控或電子干擾，也可以罵垃圾話，比中指等等，如果敵機再繼續逼近到領空附近，則可以用機炮開火警告射擊，但是千萬不能在領空外打到對方，不然就是你理虧了。」

Q：「如果對方只是逼近我方防空識別區，但還沒有進入呢？」

A：「那其實多數國家都只會讓戰機起飛，遠遠監控，讓對方知道我方戰機已經在防空識別區內待命，不要闖進來。」

Q：「我方不能主動驅離靠近我方防空識別區外的敵機嗎？」

A：「劃定防空識別區的意思就是如果飛進這個空域，我方就會要求不明機出示身分，所以如果沒有飛進來，還在公海上飛行，其實主動驅離是有點小理虧的。」

Q：「那為什麼老共的戰機還沒有飛進我方的防空識別區，我們就要警告他們。」

A：「因為全天下都知道中國對台灣心懷不軌，大家關係很不好，所以遠遠就先警告他們，叫他們快滾。」

Q：「中國軍機如此蠻橫的嗆說「後果自負」，台灣目前有什麼反制方法嗎？」

A：「因為他們還沒有飛進台灣的防空識別區，所以反制的方法就是台灣方面可以在無線電中回罵他們「幹X娘解放軍，快滾！」以為反制！」

Q：「這樣不會很沒有水準嗎？」

A：「冷戰時美蘇就是這樣玩的，雙方互譙髒話，這是標準攔截程序。」

另外，從此次共軍與我方的對話中可見，這不會只是飛行員個人的行為，已經可以代表中共軍方的立場，中國態度已經越來越強硬，若國防部與總統府不提出具體宣示與應變做法，以後類似的情況只會更多。