中國擴大認定間諜 陸委會呼籲尊重人權

2017-12-07 18:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國務院昨天發布「反間諜法實施細則」，認定「分裂國家、破壞國家統一」等，屬間諜行為外的危害國家安全行為。陸委會副主委邱垂正今天表示，該法主要目的是強化中國內部控制，但外溢負面效應勢必引起外界高度疑慮，中方應尊重人權保障。

邱垂正解釋，「反間諜法實施細則」主要擴大間諜以外的「其他危害國家安全行為」範圍，把「分裂國家、破壞國家統一、顛覆國家、推翻社會主義制度、製造民族糾紛、組織利用邪教」等行為納入。

此外，細則也定義所謂的「境外個人」，即不具「中華人民共和國國籍」的人，不聽勸阻，擅自會見中國境內有「危害國家安全」嫌疑的人員，也會被視為違害國家安全。

邱垂正說，中國的「反間諜法實施細則」，與「國家安全法」、「網路安全法」、「境外非政府組織境內管理法」等法案一樣，主要目的都是強化中國內部控制，但外溢負面效應勢必引起外界高度疑慮。

邱垂正表示，尤其實施細則對於「分裂國家」等行為模糊定義，以及法律不確定性概念，伴隨可能法律責任，不僅可能衝擊兩岸關係，也勢必嚴重影響中國人民與國際社會交流，以及殘害國際人士言論表達及宗教信仰自由。

邱垂正說，李明哲案才於日前宣判，政府也將持續關注相關訊息，並掌握相關法規後續執行狀況。

他也呼籲中方，藉由法制化措施處理有關國內安全事宜時，仍應注重人權保障，遵守正當法律程序，並尊重言論自由表達與教信仰自由等普世價值，才能避免爭議，有助整體政治、社會環境健全發展。陸委會並提醒國人赴中要注意中方相關規定與自身人身安全。