花媽：賴清德將邀中南部縣市首長討論空汙議題

〔記者葛祐豪／高雄報導〕興達火力發電廠4組燃煤機組，今天傳出中央將要求台電提前除役，高雄市長陳菊今天傍晚受訪時說，就她所知，行政院長賴清德最近會邀集中南部縣市首長，召開會議，與國公營企業一起討論空汙議題，所有努力就是讓空氣品質改善。
興達火力發電廠1至4號燃煤機組，原本預定113年起，才要開始汰換，陳菊日前說出重話：「太久了，高市府不同意。台電要加速汰換。」
陳菊今天表示，造成高雄空氣汙染有很多因素，尤其高雄有重工業，如台電興達發電廠，大家必須誠懇面對此問題。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者葛祐豪／高雄報導〕興達火力發電廠4組燃煤機組，今天傳出中央將要求台電提前除役，高雄市長陳菊今天傍晚受訪時說，就她所知，行政院長賴清德最近會邀集中南部縣市首長，召開會議，與國公營企業一起討論空汙議題，所有努力就是讓空氣品質改善。
興達火力發電廠1至4號燃煤機組，原本預定113年起，才要開始汰換，陳菊日前說出重話：「太久了，高市府不同意。台電要加速汰換。」
陳菊今天表示，造成高雄空氣汙染有很多因素，尤其高雄有重工業，如台電興達發電廠，大家必須誠懇面對此問題。
熱門推播