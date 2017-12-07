溝通勞基法 蔡英文臨時與年輕黨工座談

2017-12-07 16:49

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡英文政府推動修正「勞動基準法」引發年輕世代反彈。總統蔡英文昨臨時在民進黨中常會後，與去年520後進來的年輕黨工座談，聽取年輕世代的心聲。

民進黨秘書長洪耀福今指出，蔡英文昨日臨時決定與年輕黨工座談，大約有40餘位去年520後進來的年輕黨工出席，包括總統府發言人、民進黨副秘書長也都列席，共20餘人發言，前後暢談2小時左右。

他說，蔡英文有說明修法的想法，也分享自己的年輕經驗，表示自己對基層很有情感，重要的是如何調整產業結構，給年輕人更多希望未來，但也要給中小企業適度彈性，這個選擇雖然痛苦，但不得不做。

據了解，蔡英文有請年輕黨工換位思考，會再找機會與大家聊，下次希望大家能提出意見。

席間也有來自台南的年輕黨工分享，其父親在工具機廠工作，老闆自己也是工人，去年修正「勞基法」後，過年時臉就臭臭的，確實中小企業在接單後就需要彈性，今年過年時就能告訴父親和父親的老闆，有把意見轉達給總統。

洪耀福表示，蔡英文有請黨部規畫，邀請政策部門、黨工成立群組，共同參與政策討論。

出身自學運的洪耀福表示，能夠理解同溫層的壓力。他當年在學運後投入政治部門，其他人繼續參與運動，有人成為學者，他們也被質疑是小政客、背棄理想，自己也常常自我警惕。

他肯定年輕人的串聯，要予理性、正面看待，這種樸質的正義感，也是促進進步的能量，未來也規劃進行世代對話。