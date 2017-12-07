綠委：救國團逼退白秀雄 內政部應「硬起來」祭處分

民進黨立委賴瑞隆、吳玉琴、張宏陸今召開記者會，譴責救國團逼退白秀雄，並要求內政部必須硬起來。（記者陳鈺馥攝）

2017-12-07 11:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團理事長白秀雄昨日在理監事會議上慘遭榮譽召集人李鍾桂的人馬圍剿逼退，民進黨立委賴瑞隆今日召開記者會痛批，救國團章程嚴重違反人團法規定，不但抗拒改革，甚至還逼退白秀雄，內政部應「硬起來」立刻撤換救國團主任葛永光。

「救國團抗拒改革，還惡意逼退！」民進黨立委吳玉琴也指出，白秀雄主張改革救國團，要開放更多人能加入救國團，但白秀雄當理事長，實際上有責無權，連公文都看不到，這次還把白秀雄趕走，要推聽話的人來當理事長。

民進黨立委谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）痛批，救國團這些既得利益者不願改革，主任代表本團已經違法，還把理事長給趕走，救國團不該抗拒改革。

民進黨立委洪宗熠砲轟，救國團用這種卑鄙手段，內政部必須硬起來，立刻處分救國團，自己在促轉條例三讀後，收到彰化鄉親跟他反映，救國團這個附隨組織介入國民黨選舉，埔心團委會在LINE上要人支持國民黨特定參選人。

賴瑞隆強調，內政部長葉俊榮必須硬起來，對於救國團不要只光會發文，教育部也應廢止沒有法源依據的「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」。

對此，內政部人團司籌備處主任陳茂春表示，針對救國團違法的行為，將會予以糾正，由於救國團新的章程尚待明年2月會員大會通過才定案，會持續追蹤輔導改進。

教育部青發署副署長王育群表示，未來將廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，將召集相關部會開會研議。

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