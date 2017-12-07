獵雷艦案〉傳有人備百億欲接手？慶富老董證實

2017-12-07 00:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕獵雷艦後續承造問題，軍方朝解約程序走，令國人憂心國艦國造的未來，尤其是得來不易的輸出許可，可能因解約而取消，傳出一名具百億資金的「愛國投資人」有意承接？慶富老董陳慶男昨天證實，透露「他」是台灣人，慶富考慮賣出3分之2股權，務使國防自主，延續獵雷艦承造。

慶富為補資金缺口及沒收的預付款保證金，近來積極尋找國外金援，國內出現這位愛國投資人，慶富相當振奮。

依照陳慶男的說法，這位愛國投資人早於獵雷艦案招標時就曾表達向合資承造的意願，慶富是獨資的造船公司，當時估計由慶富接案就可完成，直至目前，這位台灣人又擁有上百億資金的「愛國投資人」，仍保持聯繫，並有高度承接的意願，雙方正洽談細節中。

陳慶男指出這位投資人相當「愛國」，見慶富資金出現缺口，加上獵雷艦案在立院吵得沸沸揚揚，擔心國艦國造會受挫，獵雷艦案胎死腹中，擬接手慶富組成專業團隊，不過，這位愛國投資人也在觀察政府態度，尤其是軍方有無辦法保住輸出許可，進而延續「國艦國造」。

據了解，這位投資人以高鐵案為例，向慶富提出疑問，認為興建高鐵時也曾遭遇財務困難，當年政府曾組專案，協助這項國家重大交通工程，目前僅有資金問題，相信若由政府協助或主導，第三公正專業人士接手董事會，投資這項國艦國造計劃，才能達成國防自主目標。