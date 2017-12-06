蕭澤梧執意參選西螺鎮長 民進黨雲林縣黨部：最重開除黨籍

2017-12-06 19:23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕現任雲林縣議員蕭澤梧執意參選西螺鎮長，預計週五到民進黨雲林縣黨部辦理黨內登記作業，民進黨雲林縣黨部今天重申「拒絕收件」，若嚴重違紀，不惜開除黨籍。

民進黨雲林縣下屆議員預計提名22席，今天（6日）起到10日辦理初選登記，若登記人數超過提名人數，將以全民調初選；現任黨籍鄉鎮市長則採連任優先全部提名。

西螺鎮長鄭玲惠連任面臨黨內挑戰，蕭澤梧今天再次公開表態不再選議員，而是回鍋選西螺鎮長，並爭取黨內初選提名。

蕭澤梧說，縣黨部在黨員代表大會時曾提出鄕鎮長提名特別條例，雖有「現任優先」的默契，但並未將這4個字寫入，還強調會有先登記再協調的機制。

蕭澤梧強調，縣黨部應評估現任的執政狀況，若未符人民期待，也不應逕自提名，否則萬一敗選，縣黨部也要負全部責任。

蕭澤梧說，目前全縣有9個要連任的鄉鎮，除了西螺，都沒有黨內競爭者，當然應予優先提名，但既然有競爭者，就應受理登記再協調，若協調不成，就應辦理初選民調，譲西螺鄉親作主，推出最好的候選人，怎麼可以拒絕登記？這種不公平的對待，嚴重違反民主精神，若縣黨部執意如此，他會參選到底，讓人民作主。

一名不願具名的民進黨籍鄉鎮長說，依民進黨內部潛規則，黨內提名若有競爭，應先行協商，協商不成再舉辦初選，初選以全民調方式進行，縣黨部似乎不宜「拒絕收件」，不僅開民主倒車，恐怕更會遭人詬病。

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文指出，蕭澤梧當時連任鎮長選舉時，縣黨部也未開放其他人士參選，盼當事人能夠配合相關作業，目前縣黨部已通過包含西螺等9個黨籍鄉鎮長「現任優先」，一切依規定辦理，上述若有他人執意參選視同違紀，最重開除黨籍。

鄭玲惠今天已辦妥登記，面對蕭澤梧點名挑戰，她強調，選舉是個人自由意願，尊重任何人參選，但她一定會爭取連任。