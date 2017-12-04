勞基法修法「拉高加班工時上限」 表決送出委員會

2017-12-04 20:25

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會晚上續聯席審查勞基法修正草案，召委林靜儀在晚間8點5分處理民進黨立委提案，提案停止討論，勞基法第32條連修正動議保留送院會，現場進行記名表決，民進黨以人數優勢通過提案表決，條文送出委員會。

在野立委痛批，民進黨粗暴，選前騙選票，連實質討論都不讓委員發言，這個居然就是委員會中心主義？立法院不是賴清德的。

民進黨立委邱議瑩下午諷立法院外陳抗聲「都是放錄音帶的啦」，勞團號召民眾院外抗議，將憤怒傳達給立法院，外頭陸續聚集抗議民眾。