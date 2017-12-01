翁章梁公車廣告被破壞？ 公車處：沒貼好風吹損壞

2017-12-01 16:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣縣長黨內初選競爭激烈，前農委會副主委翁章梁於10月底承租嘉義縣公車處車體張貼競選廣告，嘉義縣議長張明達則是近期承租張貼；今天下午，傳出翁章梁的車體廣告被毀損，嘉義縣公車處長吳金對表示，經查應是翁章梁的廣告張貼過久，黏膠脫落，公車行駛時被風吹襲造成損壞。

翁章梁競選發言人、縣議員林緗亭今天下午在臉書張貼翁章梁廣告被損毀照片，指車體廣告被撕成這樣不知道為什麼？讓人無法不朝著有心惡意破壞去質疑？只能跟廣告公司說辛苦了，「做翁章梁的生意還真是難為！」

吳金對說，經瞭解，損毀較嚴重的車體廣告是停放在朴子站的公車，經詢問司機，該輛車體翁章梁的廣告一開始就有黏貼未妥善的情形，曾向廣告公司反映，但補強黏貼後效果並不好；由於公車每日行駛，風吹雨打，這兩天發現損毀情形更嚴重，今天已通知廣告公司處理；該廣告公司表示，將會重新張貼。

目前車體廣告一邊是前農委會副主委翁章梁的廣告，另一邊則是議長張明達的廣告；吳金對說，經檢視張明達的廣告也有部分脫落，只是因張貼時間較近，脫落不明顯，都會請廣告公司加強修補；他說，若再發現車體廣告損毀嚴重的情形，會先讓該輛車停駛，修補後再上路，避免車體廣告在路上脫落造成危險。

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