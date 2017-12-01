遇反亞泥民眾遞陳情書 賴揆急喊「不要跪」

2017-12-01 16:03

［記者王峻祺／花蓮報導］行政院長賴清德今天下午到花蓮出席「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，會議前夕遇自稱公民團體成員的劉曉蕙闖入遞交「反亞泥還我土地自救會」陳情書；賴見狀後趕緊收下，並急喊「不要跪」請她好好說，劉被架離時，泣訴高喊「很多人需要賴院長！」

行政院發言人徐國勇隨後接受媒體採訪，強調針對亞泥問題，行政院長賴清德已裁示下週四前進行院會討論後送交立法院審查，並請經濟部派人接受陳情及了解，納入原民朋友的意見。

另因會場突遭民眾闖入，遭質疑維安出現疏漏；徐國勇表示，民眾進來陳情一定會接受，維安部分則將交由相關單位考量。

行政院長賴清德今天下午到花蓮縣政府，出席「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，花蓮警方接獲將有逾50名反亞泥團體成員赴現場表達訴求，警方雖用拒馬及三角錐將縣府四周道路封閉，並派出上百名警力待命，但仍被民眾通過層層關卡，直闖會場遞交陳情書，成為意外插曲。

替反亞泥民眾發聲的公民團體成員劉曉蕙，在賴清德面前下跪遞交陳情書，並大喊「山下還有很多居民」，期望院長幫忙，在被維安人員架離現場的同時，還振臂吶喊「希望社會可以改變，不是由政治跟企業家掌握整個社會」，泣訴「很多人需要您！」