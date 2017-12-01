彈性工時有助企業經營？中研院學者端數據這麼看...

勞基法修法引起社會爭議，中研院學者指出，中小企業面臨的困境是財團、台商競爭，而非勞基法。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-12-01 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕勞基法修法引起社會爭議，行政院主張修法是提供企業經營與勞工加班彈性，以鞏固中小企業發展。但有中研院學者提出數據反駁，在一例一休上路以前，中小企業已呈現萎縮，認為企業的困境與勞基法無太大關係，而是面對國內財團、海外台商的競爭所導致。

根據《上報》報導，中研院社會所副研究員林宗弘指出，台灣的經濟結構已經改變，中小企業逐年衰退萎縮，且與政府要推動的彈性工時政策沒有關係，即使推了也無法改善困境，反而可能還會再犧牲一個世代，導致惡性循環。

林宗弘比較歷年統計數據發現，1996年的私營受雇者僅有58%，但在2016年底已經突破70%；自己開公司當老闆則從5.35%降至3.59%；自營作業者也從16.96%減至11.71%。

林宗弘表示，全世界多數國家都以中小企業為主力，這並非台灣獨有現象。他提到，1981年，在千大企業工作的人不到2成，有8成都在中小企業，而這個數字如今減少至6成，代表大企業的力量不斷增加，可能再過幾年，台灣就會趨近歐美，以大型企業為主的勞動結構。

林宗弘說，中小企業面臨的最大壓力，與勞基法有沒有彈性無關，而是必須面對國內財團和海外台商的競爭壓力，強調政府若不針對結構性問題進行產業轉型、升級，就算修法成功，中小企業一樣撐不了多久。林宗弘建議，政府該做的是找出毛利較高的產業，以及支持中小企業轉型，而不是用廉價的方式要弱勢者犧牲。